Bern, 7. oktobra - V Švici je poskočilo število novih okužb z novim koronavirusom. Potem ko so v zadnjem tednu dnevno v povprečju poročali o okoli 500 novih okužbah, so v zadnjih 24 urah v Švici in Lihtenštajnu potrdili 1077 novih primerov, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti.