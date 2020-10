V Splošni bolnišnici Celje tudi prepoved obiskov porodnic

Ljubljana, 7. oktobra - Splošna bolnišnica Celje zaradi poslabšanja epidemiološke situacije dodatno omejuje obiske. Omejitev obiskov velja od četrtka do preklica, od tega dne bodo prepovedani tudi obiski porodnic, ki so jih do zdaj lahko obiskovali le očetje novorojenčkov. Spremstvo partnerja je pri porodu do nadaljnjega še dovoljeno.