Nove okužbe s koronavirusom tudi v domovih za starejše

Murska Sobota/Tržič/Velenje/Izlake, 7. oktobra - Ob povečanju okužb z novim koronavirusom so nove okužbe zaznali tudi med varovanci in zaposlenimi v domovih za starejše. V Centru za starejše Murska Sobota so tako v torek potrdili nove okužbe pri treh stanovalcih in dveh zaposlenih. V Domu Petra Uzarja Tržič in Domu za varstvo odraslih Velenje pa so zaznali po eno okužbo med zaposlenimi.