Na seminarju v Mariboru o prebivalcih nemške narodnosti na Slovenskem

Maribor, 7. oktobra - Mariborska univerzitetna knjižnica je danes gostila seminar Prebivalci nemške narodnosti na Slovenskem - nekoč in danes. Skupna ugotovitev zbranih je bila, da je kultura tkala mostove in združevala ljudi, je za STA ocenila Karmen Teržan Kopecky. Ob tem je izpostavila vlogo mnogih zamolčanih osebnosti, ki so ključno zaznamovale zgodovino Maribora.