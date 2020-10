Življenje bolnikov z revmo je lahko ob zgodnji diagnozi, zdravljenju in zdravem življenjskem slogu kakovostno

Ljubljana, 7. oktobra - Ob bližajočem dnevu revmatikov so v Društvu revmatikov Slovenije na današnji novinarski konferenci sporočali, da lahko bolniki z revmatskimi boleznimi živijo kakovostno in polno življenje. K temu pripomore čim hitrejša diagnoza bolezni, zdravljenje in zdrav življenjski slog bolnikov, za kar pa je potrebna čim boljša informiranost.