Fotografska razstava Naša jeza je brezmejna o pol stoletja demonstracij

Ljubljana, 8. oktobra - Pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije bo na ogled fotografska razstava Toneta Stojka Naša jeza je brezmejna - Demonstracije 1968-2020. Na platoju pred muzejem bodo prikazali 26 fotografij, ki so kronološki sprehod po demonstracijah različnih družbenih in poklicnih skupin, ki preskakuje generacijske in državne meje ter meje različnih sistemov.