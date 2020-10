Na konferenci o nujnosti prilagoditve izvoza in priložnostih v regiji

Ljubljana, 7. oktobra - Slovenska izvozna podjetja se bodo morala zaradi posledic pandemije covida-19 prilagoditi. Priložnosti bodo imela med drugim pri pričakovanem skrajšanju dobavnih verig iz Azije v srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo ter pri investicijah v prometno, energetsko in digitalno infrastrukturo v regiji, so ugotavljali na današnji konferenci v Ljubljani.