Ameriški igralec Matt Damon praznuje 50 let

Los Angeles, 8. oktobra - Ameriški igralec, scenarist in producent Matt Damon praznuje 50 let. Za film Dobri Will Hunting si je z dolgoletnim prijateljem Benom Affleckom prislužil oskarja in zlati globus za najboljši izvirni scenarij. Med drugim je zaigral v filmih Oceanovih enajst, Reševanje vojaka Ryana in v akcijskih filmih o nekdanjem tajnem agentu Cie Jasonu Bourneju.