Razmere v bolnišnicah se zaradi epidemije zaostrujejo, domovi starejših naj začnejo pripravljati rdeče cone

Ljubljana, 7. oktobra - Epidemija novega koronavirusa strmo narašča in tudi če država danes uveljavi strožje preventivne ukrepe, se bo to na številu okužb poznalo šele v 10 do 14 dneh, je opozoril direktor klinike Golnik Aleš Rozman. Domove starejših je pozval, naj pripravijo lastne rdeče cone, saj starostnikov morda ne bo več mogoče preventivno sprejemati v bolnišnice.