Sirekar odpira trgovine Polzela po Sloveniji

Polzela, 7. oktobra - Estonsko podjetje Sirekar Hulgi Oü, ki je od septembra 2018 lastnik blagovne znamke Polzela, je danes v prestolnici odprlo novo trgovino Polzela. Ta je šesta po vrsti v Sloveniji, družba pa namerava do prihodnjega leta prenoviti še štiri trgovine v Sloveniji in eno v Zagrebu, so sporočili iz družbe.