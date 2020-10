Predlog za širitev angleškega servisa STA s poročanjem o nevladnem sektorju brez zadostne podpore odbora DZ

Ljubljana, 7. oktobra - Odbor DZ za kulturo danes ni podprl predloga spremembe zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki poročanje STA o prostovoljstvu in nevladnih organizacijah v Sloveniji širi še na njen angleški servis. Predlog so julija po skrajšanem postopku vložili poslanci Levice. Glasovanje na odboru je bilo sicer devet glasov za in enako število proti.