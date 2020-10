Tudi v Ljubljani s pogovorom zamotil oškodovanca, medtem ko je sostorilec kradel po hiši

Ljubljana, 7. oktobra - V torek opoldne je do stanovanjske hiše na Viču v Ljubljani pristopil neznan moški, se predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja in s pogovorom zamotil oškodovanca. Med tem je v hišo neopaženo vstopil drug storilec, jo preiskal in ukradel gotovino. Nato sta se skupaj odpeljala z večjim, svetlo sivim avtom, so sporočili policisti.