Študija: Med pandemijo milijarderji postali še bogatejši

Zürich, 7. oktobra - Najbogatejši Zemljani so med pandemijo covida-19 postali še bogatejši, je pokazala študija svetovalnega podjetja Pwc in švicarske banke UBS. Bogastvo več kot 2000 milijarderjev je do konca julija zraslo na rekordnih okoli 10.200 milijard dolarjev, je razvidno iz danes objavljenih podatkov.