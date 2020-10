Neformalno se izobražuje največ Slovencev med 35 in 44 letom

Ljubljana, 8. oktobra - Lani je bilo v neformalno izobraževanje v Sloveniji vključenih 6,4 odstotka prebivalcev, starih od 15 do 64 let, kažejo podatki Sursa. Med njimi je bilo lani največ oseb, starih med 35 in 44 let. Med 15 do 34 starimi so prevladovali moški, med starejši od 45 in na sploh pa je med udeleženci tovrstnih izobraževanj več žensk.