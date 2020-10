Nadomestne volitve: Velenjski županski kandidati za delovna mesta z višjo dodano vrednostjo

piše Lili Pušnik

Velenje, 7. oktobra - Kandidati za nadomestnega župana Velenja med prednostnimi nalogami izpostavljajo ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in privabljanje novih investitorjev. STA je kandidate povprašala še, kako bi omilili posledice zaprtja rudnika in oživili industrijsko cono, o sosežigu nenevarnih odpadkov v Tešu in o bruto domačemu proizvodu.