V šempetrski bolnišnici konec tedna nared oddelek za bolnike s covidom-19

Šempeter pri Gorici, 7. oktobra - V stari stavbi šempetrske bolnišnice bodo do konca tedna uredili poseben oddelek za bolnike s covidom-19, ki bo lahko sprejel do 15 bolnikov, je za STA povedala strokovna direktorica Dunja Savnik Winkler. Bolnišnica sodi v drugi red slovenskih bolnišnic, ki morajo po navodilih ministrstva za zdravje urediti take oddelke.