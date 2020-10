Vreme: Popoldne bodo padavine ponehale

Ljubljana, 7. oktobra - Dopoldne bo še oblačno in deževno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1700 metrov. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od zahoda povsod ponehale, postopno se bo jasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.