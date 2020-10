Rožančev nagrajenec Esad Babačić za STA: Vzeti si svobodo, si jo priboriti, to je še vedno izziv

pogovarjala se je Alenka Vesenjak

Ljubljana, 7. oktobra - Rožančev nagrajenec za najboljšo knjigo esejev Esad Babačić je človek, ki verjame v srčnost, skupni koš, punk, šport, literaturo. Veliko tega je tudi v košarki, to je zanj "igra kolektiva, v kateri pa je vedno prostor za iznajdljivost in inovativnost posameznikov, ki imajo idejo več, način več, da vržejo nasprotnika iz takta in mu zagrenijo tekmo".