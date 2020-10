Jezerniki proti vročici le še zmago oddaljeni od naslova

Orlando, 7. oktobra - Košarkarji Los Angeles Lakers so na četrti tekmi finala severnoameriške lige NBA premagali Miami Heat s 102:96 in so v boju na štiri zmage s 3:1 le še eno oddaljeni od velikega zmagoslavja. Pri Miamiju je po dveh tekmah premora zaradi poškodbe znova zaigral Bam Adebayo, poškodba stopala Gorana Dragića pa je očitno prehuda, da bi stopil na parket.