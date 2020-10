Vlada se odpravlja na obisk Koroške

Dravograd, 7. oktobra - Ministrska ekipa na čelu s predsednikom vlade Janezom Janšo se danes odpravlja na Koroško. Člani vlade bodo s sodelavci obiskali več podjetij in ustanov ter se tako seznanili s potekajočimi in načrtovanimi projekti, pa tudi težavami in izzivi. Trenutno so ti zaradi okužb z novim koronavirusom največji v Mežiški dolini in regijski bolnišnici.