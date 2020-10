V Kopru bodo proslavili deset let festivala Pri svetilniku

Koper, 7. oktobra - V Gledališču Koper bodo danes obeležili desetletnico festivala gledaliških predstav za mularijo Pri svetilniku, katerega glavna cilja sta vzgoja in izobraževanje najmlajšega občinstva. Lani si je predstave na festivalu, ki koprsko gledališče tradicionalno zasede oktobra in novembra, ogledalo 8910 otrok iz 31 vrtcev in šol iz širše regije.