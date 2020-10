EU na seznam črnih davčnih oaz dodala Barbados in Angvilo

Bruselj, 6. oktobra - EU je danes na seznam davčnih oaz, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, dodala Barbados in Angvilo. Obe sta bili dodani na seznam zaradi pomislekov glede davčne transparentnosti. Hkrati je EU s seznama umaknila Kajmanske otoke in Oman, ki so izpolnili zaveze glede odprave škodljivega davčnega režima in povečanja transparentnosti.