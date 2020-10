Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedanih strožjih omejevalnih ukrepih proti širjenju novega koronavirusa, novih okužbah s covidom-19 in imenovanju novega kmetijskega ministra po odstopu Aleksandre Pivec. Pisale so tudi o napovedani presoji vplivov na okolje pri podaljšanju življenjske dobe Nuklearne elektrarna Krško (Nek).