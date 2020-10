Odstopila kirgizistanski premier in predsednik parlamenta

Biškek, 6. oktobra - Po nedeljskih parlamentarnih volitvah, ki jih je volilna komisija razveljavila, in demonstracijah, med katerimi so protestniki zasedli parlament in predsednikov urad, sta danes odstopila kirgizistanski premier Kubatbek Koronov in predsednik parlamenta Dastan Žumabekov. Parlament je za novega premierja potrdil Sadirja Žaparova.