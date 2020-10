Policija išče udeleženca in priče prometne nesreče, v kateri je bil poškodovan kolesar

Kranj, 6. oktobra - Škofjeloški policisti iščejo udeleženca in priče prometne nesreče, ki se je zgodila danes ob 16.40 na vzporednici z glavno cesto med Žabnico in Trato, v bližini prehoda ceste čez železniško progo. V nesreči sta bila udeležena temen osebni avtomobil in kolesar. Slednji se je v nesreči poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Kranj.