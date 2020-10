Cancun, 6. oktobra - Orkan Delta se je danes okrepil v orkan 4. stopnje in naj bi v sredo dosegel polotok Jukatan v Mehiki, je danes opozoril ameriški center za orkane. Opozorili so, da bo Mehiko dosegel kot izjemno nevaren orkan, ki ga že sedaj spremljajo sunki vetra do 215 kilometrov na uro.