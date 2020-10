Velenjčani znova v trenažnem procesu

Velenje, 6. oktobra - Rokometaši velenjskega Gorenja so končali 10-dnevno karanteno. Danes in v sredo bodo vadili igralci, ki v obdobju karantene niso kazali znakov okuženosti, drugi pa se bodo treningom predvidoma pridružili prihodnji teden. V velenjski ekipi so potrdili štiri okužbe z novim koronavirusom, so sporočili iz velenjskega kluba.