Gantar poudaril potrebo po sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 6. oktobra - Minister za zdravje Tomaž Gantar je danes na posvetu o kadrih za dolgotrajno oskrbo v času epidemije in po njej izpostavil potrebo po sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil do ponedeljka v javni razpravi, sistemsko ureja področje in postavlja nov socialni steber je dejal v uvodnem nagovoru.