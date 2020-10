2TDK od danes z novim vodstvom

Ljubljana, 7. oktobra - Projektno podjetje 2TDK, zadolženo za vodenje projekta drugi tir med Koprom in Divačo, ima od danes novo vodstvo. Po novem ga vodita generalni direktor Pavle Hevka in direktor Iztok Černoša, potem ko sta se v torek sporazumno predčasno poslovila dosedanji generalni direktor Dušan Zorko in direktor Marko Brezigar.