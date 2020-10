Na Wall Streetu negotovost

New York, 6. oktobra - Na Wall Streetu se je današnje trgovanje začelo pod gladino. Vlagatelji čakajo na govor predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powella o stanju gospodarstva. Pred tem so azijske in evropske borze pozdravile novico, da je ameriški predsednik Donald Trump zapustil bolnišnico, saj se znova kaže upanje za nov paket pomoči ameriškemu gospodarstvu.