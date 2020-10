Evropska agencija začela preverjati drugo potencialno cepivo proti koronavirusu

Frankfurt, 6. oktobra - Evropska agencija za zdravila (Ema) je začela preverjati prve podatke o cepivu proti covidu-19, ki ga razvijata nemško biotehnološko podjetje BioNTech in ameriški farmacevtski velikan Pfizer. To je drugo potencialno cepivo, ki ga preverja Ema. Prvo razvijata britansko podjetje AstraZeneca in univerza v Oxfordu.