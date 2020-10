Z odvozom odpadkov v Ljubljano za Postojnčane tudi zvišanje položnic

Postojna, 6. oktobra - Skladno s pravnomočno odločitvijo sodišča, da je pogodba o pristopu občin Postojna in Pivka k RCERO Ljubljana veljavna, je postojnska občina sklenila neposredno koncesijsko pogodbo za dobo 10 let z Voka Snago. Zaradi obdelave in odlaganja odpadkov v RCERO Ljubljana pa se bo cena položnice za Postojnčane dvignila za približno 25 centov na osebo.