Ministrstvo v odzivu Svizu: Aktivno pristopamo k reševanju vseh problemov v kulturi

Ljubljana, 6. oktobra - Z ministrstva za kulturo so posredovali odziv na poziv Sviza iz 24. septembra. Navedbe sindikata so zavrnili in zapisali, da aktivno pristopajo k reševanju vseh aktualnih problemov v kulturi, načrtujejo pa tudi črpanje dodatnih sredstev, tako v okviru kohezijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi kot iz finančnih shem REACT in RRF.