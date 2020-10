Slovenija za čimprejšnjo operacionalizacijo mehanizma za okrevanje

Bruselj, 6. oktobra - Finančni ministri EU so danes sprejeli stališče o uredbi o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, na podlagi katerega bodo članice sedaj poskušale doseči še dogovor z Evropskim parlamentom. Slovenija se zavzema za čimprejšnjo operacionalizacijo mehanizma in pričakuje, da ne bo birokratskih zapletov, je poudaril minister Andrej Šircelj.