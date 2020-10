Predstavniki Zveze Sonček pri Pahorju izpostavili pomen enakih možnosti z drugimi

Ljubljana, 6. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je ob današnjem svetovnem dnevu cerebralne paralize sprejel predstavnike Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije - Sonček. Ti so ga med drugim seznanili s prizadevanji, da se ljudem s cerebralno paralizo zagotovi enake pravice, dostopnost in enake možnosti, kot jih imajo drugi ljudje, so sporočili.