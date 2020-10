Nabor vladnih ukrepov - od nošenja mask do prepovedi izhodov

STA objavlja pregled predvidenih ukrepov, ki naj bi jih vlada uveljavila ob preseženih mejah treh parametrov (po vrstnem redu): pojavnost okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, število obolelih s covidom-19 v bolnišnicah in število obolelih na intenzivnih enotah bolnišnic. Po aktualnih podatkih se Slovenija že umešča v 2. korak, saj je pojavnost okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev po podatkih Evropskega centra za nadzor bolezni 101, v bolnišnicah zdravijo 111 bolnikov s covidom-19, med njimi jih 20 potrebuje intenzivno nego.

meje parametrov ukrepi --------------------------------------------------------------------------------------------------- - omejitev zbiranja 10/50/500 - obvezne maske v zaprtih prostorih, na JPP in v gneči na prostem - omejitev dela gostinskih lokalov >40>60>15 - obvezni testi in karantene za prihode iz nevarnih držav - priporočeno delo od doma - posamične prepovedi obiskov v ogroženih domovih za ostarele - strežba samo sedečim, razredčenje miz v lokalih - zbiranje do 10 javno in zasebno 80/100/20 izjema: verski obredi, poroke, nadzorovane prireditve ob ukrepih (brez zakusk) - omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih - uporaba razkužil v večstanovanjskih stavbah - prepoved obiskov v domovih za starejše in bolnišnicah v posameznih okoljih/občinah - karantena posameznih občin/regij - splošna prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih 120/180/30 - zaprtje gostinskih lokalov - zaprtje fitnesov in športnih objektov za amaterje za skupinske športe - pri frizerjih in kozmetičarkah le ena stranka na prostor - prepoved prireditev, verskih obredov in porok v posameznih občinah/regijah - zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti - zaprtje trgovskih centrov >140/>250/>50 - šola na daljavo za srednje šole in univerze razglašena - zaprtje kulturnih ustanov epidemija - splošna prepoved verskih obredov in porok z gosti - šola na daljavo za vse - posebni termini za starejše pri koriščenju storitev - zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov 170/300/50 - zaprtje hotelov - prepoved vseh prireditev - zaprtje športnih objektov za amaterje za individualne športe ter za športno dejavnost otrok in mladih - omejitev gibanja med 22.30 in 5. uro - omejitev gibanja med občinami - zaprtje vrtcev Xxx/360/60 - zaustavitev javnega prometa - zaprtje meja razen za tovorni promet in nujne prehode - prepoved izhodov razen nujnih izjem - zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti