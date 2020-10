Med nominiranci za Jenkovo nagrado trije pesniki, ki so nagrado že prejeli

Ljubljana, 6. oktobra - Za Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let so nominirani Maja Vidmar, Uroš Zupan in Brane Mozetič, ki so nagrado že prejeli, ob njih pa še Lucija Stupica in Jana Putrle Srdić. Nagrado Društvo slovenskih pisateljev (DSP) podeljuje v okviru Jenkovih dnevov, ki bodo potekali med 18. in 27. oktobrom. Dobitnik bo znan zadnji dan.