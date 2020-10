Sindikata opozarjata na zahtevne razmere v CUDV Črna

Črna na Koroškem/Ljubljana, 6. oktobra - Na zahtevne razmere, s katerimi se po prvi potrjeni okužbi pred dobrima dvema tednoma soočajo zaposleni in uporabniki v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, sta danes opozorila Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter sindikat Sviz. Državo pozivata, da zaposlenim zagotovi ustrezne pogoje za delo.