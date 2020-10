Bistriški Alumero lani z rastjo prodaje, a izgubo

Slovenska Bistrica, 11. oktobra - Bistriški Alumero, ki se ukvarja s proizvodnjo fasadnih konstrukcij, oken, vrat in zimskih vrtov ter drugih izdelkov iz aluminija, je lani nekoliko zvišal prihodke in presegel devet milijonov evrov, a zaostal za rekordnim letom 2017 v osemletni zgodovini podjetja, ki je nastalo na pogorišču Almonta. Še drugič zapored so leto končali negativno.