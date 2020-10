V Velenju prenovljeni Prešernova cesta in Cesta talcev

Velenje, 10. oktobra - V Velenju so prenovili Prešernovo cesto, ob kateri so uredili tudi novo avtobusno postajališče in Cesto talcev. Ureditev Prešernove ceste je skupno stala nekaj več kot 96.000 evrov, za avtobusno postajališče je bilo treba odšteti 13.200 evrov, za prenovo Ceste talcev pa skoraj 170.000 evrov, so sporočili z velenjske občine.