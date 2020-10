SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 6. oktobra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi pridobil 0,11 odstotka. Indeks nad gladino potiskajo delnice NLB in Petrola, medtem ko je večina ostalih blue chipov prve kotacije ostala na izhodiščni vrednosti. Največ prometa so vlagatelji zaenkrat ustvarili z delnicami Pozavarovalnice Sava, ki so padle za skoraj 1,8 odstotka.