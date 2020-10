V ponedeljek potrdili 189 okužb z novim koronavirusom, umrli trije bolniki s covidom-19

Ljubljana, 6. oktobra - V Sloveniji so v ponedeljek opravili 2509 testov na novi koronavirus in pri tem potrdili 189 okužb. V bolnišnicah se zdravi 111 bolnikov s covidom-19, od katerih jih 20 potrebuje intenzivno nego. Trije bolniki so v ponedeljek umrli, 10 so jih odpustili iz bolnišnice, je sporočila vlada.