V ponedeljek okužbe v 78 občinah, v Ljubljani 32 primerov

Ljubljana, 6. oktobra - Okužbe z novim koronavirusom so v ponedeljek potrdili v 78 občinah. Znova je bilo največ primerov v Ljubljani (32), deset so jih našteli v Kranju, devet v Mariboru. Največji delež aktivno okuženih je še naprej v Črni na Koroškem (1,554 odstotka), kjer so odkrili tri nove primere, sledijo Mežica (0,674 %), Vitanje (0,443 %) in Zreče (0,430 %).