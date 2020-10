ZZZS uvedbo elektronskega bolniškega lista ocenil kot uspešno

Ljubljana, 6. oktobra - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je izvedel evalvacijo uvedbe elektronskega bolniškega lista, iz katere izhaja, da je bila ta naloga uspešno izvedena. Potrebne spremembe so namreč vpeljali pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev na primarni ravni, delodajalcih, na NIJZ, Fursu in ZZZS, so v sporočilu za javnost pojasnili na ZZZS.