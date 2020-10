Ljubljana, 6. oktobra - Poslanska skupina Levica bo danes, po končani skupni seji poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica, ki se začne ob 12.30, dala izjavo za medije glede svojih predlogov za izvedbo posvetovalnega referenduma o nabavi orožja in za prepoved izvajanja fracking v Sloveniji, so sporočili iz PS Levica.