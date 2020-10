Med smrtnimi žrtvami covida-19 v Sloveniji doslej 84 žensk in 57 moških

Ljubljana, 6. oktobra - V Sloveniji je po doslej zbranih uradnih podatkih NIJZ za covidom-19 do vključno ponedeljka umrlo 84 žensk in 57 moških. Glede na število potrjeno okuženih je pri obeh spolih največ umrlih med starejšimi od 85 let. Med mlajšimi od 45 let ni bilo smrtnih žrtev.