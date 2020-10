Logatec in Postojna slovesno odprli prenovljen most čez Unico

Logatec/Postojna, 6. oktobra - Župana Berto Menard in Igor Marentič sta danes namenu slovesno predala prenovljen most čez reko Unico na Planinskem polju, ki je več let predstavljal kritično točko na lokalni cesti med krajema Laze in Planina. Dobrega pol milijona evrov vredno investicijo sta sofinancirali občini Logatec in Postojna, saj občinska meja poteka prav po sredini mosta.