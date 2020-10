Spor o avtorskih pravicah glede pesmi Stairway to Heaven končan

Los Angeles, 6. oktobra - Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek končalo sodni spor o avtorskih pravicah pri skladbi Stairway to Heaven, za katero so skupino Led Zeppelin obtožili plagiata. Leta 2016 je primer sicer dobila, a so ga dve leti kasneje oživili s pritožbo. Prizivno sodišče je letos potrdilo prvotni sodbi, vrhovno sodišče pa je spor zdaj dokončno zaključilo.