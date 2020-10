WHO opozarja na "utrujenost pred pandemijo"

Koebenhavn, 6. oktobra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila evropske države pred "utrujenostjo glede pandemije covida-19", kar bi lahko ogrozilo soočanje z novim koronavirusom. Čeprav je ta utrujenost po osmih mesecih pandemije razumljiva, pa so v WHO prepričani, da je boj proti koronavirusu še možno poživiti in obnoviti.