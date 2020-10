V Cankarjevem domu Carolyn Carlson Company s tremi soli in duetom

Ljubljana, 6. oktobra - V Cankarjevem domu (CD) bo ob 19.30 s predstavo Otoki nastopila zasedba Carolyn Carlson Company. Otoke tvorijo trije soli in duet. Sedma ženska, Sedmi moški, Ženski vetra ter Mandala so dela, s katerimi se Carolyn Carlson vrača k iskanju svojega bistva, lastne intime, hkrati pa razkriva vso lepoto in moč, ki jo izžareva samostojno plesalčevo telo.